Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street geht zum Jahresendspurt die Puste aus

Die Hoffnung auf rasche Zinssenkungen der US-Notenbank Fed treibt die Börsen momentan an - alle drei US-Indizes steuern auf Jahressicht auf prozentual zweistellige Zuwächse zu, angeführt von Technologiewerten. Am Freitag standen die zu den Top-Gewinnern 2023 zählenden Papiere von Nvidia und Meta Platforms rund ein Prozent und 0,3 Prozent im Plus.