Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street gerät zu Handelsbeginn leicht ins Minus

Nvidia: Der Chiphersteller hat Saudi Aramco im Marktwert überholt. Nvidia ist nach Apple und Microsoft nun das drittwertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Der Kurs von Nvidia steigt am Montag um 3,4 Prozent. Bereits am Freitag hatte das Unternehmen am Freitag zum ersten Mal die Zwei-Billionen-Dollar-Marke überschritten.