Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street gibt erneut nach – Omikron verschreckt Anleger

„Es ist klar: Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagt der unabhängige Kapitalmarktberater Ed Yardeni am Montag in einem Webinar. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir noch eine ganze Weile mit ihr leben müssen.“ Dennoch ist Yardeni weiterhin optimistisch, was die Lage an den Märkten angeht. Für Ende des Jahres erwartet er, dass der Leitindex S&P 500 bei 4800 Punkten stehen wird, ein Plus von gut drei Prozent. Das Jahr 2022 könnte der S&P 500 bei 5200 Punkten beenden, glaubt Yardeni.