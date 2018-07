Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street im Bann von Bankenbilanzen

New YorkDer Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq-Composite traten zum Handelsstart am Freitag auf der Stelle. Viele Anleger wollten abwarten, wie die Bilanzsaison verläuft, die mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen der Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup am Freitag den Auftakt machte.