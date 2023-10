Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street im Minus – Steigende Bondrenditen drücken Aktienkurse

Chevron: Der US-Energiekonzern will in einem milliardenschweren Aktiendeal den kleineren Rivalen Hess übernehmen. Die Transaktion habe ein Volumen von 53 Milliarden Dollar (rund 50 Milliarden Euro), teilte Chevron am Montag mit. Chevron biete für jede Hess-Aktie 1,025 eigene Papiere. Die Offerte sehe damit einen Preis von 171 Dollar je Hess-Aktie vor. Die Hess-Aktie legte um 0,8 Prozent auf 164,38 Dollar zu. Papiere von Chevron gaben um 2,3 Prozent nach.