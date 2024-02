Ein im Rahmen der Erwartung ausgefallener Inflationsanstieg hat die US-Börsen am Donnerstag nicht aus dem Tritt gebracht. Der Dow-Jones-Index lag am Vormittag 0,1 Prozent höher bei 39.005 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stand 0,5 Prozent im Plus bei 5094 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,9 Prozent auf 16.087 Punkte.