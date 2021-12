Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street ist erneut im Aufwind - Techwerte sind besonders gefragt

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte Intel mit einem Kursplus von knapp acht Prozent. Der Chip-Hersteller will seine Tochter Mobileye an die Börse bringen. Einem Insider zufolge könnte der Anbieter von Fahrassistenz-Systemen mit mehr als 50 Milliarden Dollar bewertet werden. Mit diesem Schritt könne sich Intel stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren, kommentierte Analyst Abhinav Davuluri vom Research-Haus Morningstar.