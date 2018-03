Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street kann Strafzoll-Sorgen langsam abschütteln

New YorkDie Andeutungen von US-Präsident Donald Trump über Ausnahmen von den geplanten Schutzzöllen für Stahl und Aluminium haben der Wall Street am Donnerstag wieder etwas Schwung verliehen. Trump erklärte per Twitter: „Wir müssen unsere Stahl- und Aluminiumindustrie stärken und gleichzeitig große Flexibilität und Zusammenarbeit mit denen zeigen, die unseren echten Freunde sind und fair mit uns sowohl im Handel als auch militärisch umgehen.“