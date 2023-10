Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street leicht im Plus – Aktien des Batterieherstellers Plug Power legen deutlich zu

Im Rampenlicht bei den Einzelwerten standen unter anderem Walgreens Boots Alliance. Die Ernennung von Tim Wentworth zum Vorstandschef trieb die Aktie der US-Apothekenkette um 3,6 Prozent in die Höhe. Der ehemalige Chef des Gesundheitsdienstleisters Cigna löst am 23. Oktober die Wallgreens-Konzernchefin Rosalind Brewer ab, die Anfang September nach weniger als drei Jahren an der Spitze zurücktrat.