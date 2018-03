Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street mit viertem Verlust in Folge

02. März 2018 , aktualisiert 02. März 2018, 17:14 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Am fünften Handelstag gibt es in New York das vierte Minus. Donald Trumps Strafzoll-Pläne treffen die Märkte zu einer Unzeit.