Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street nach Aussagen von Fed-Direktor gedämpft

Die jüngsten Aussagen aus der US-Notenbank Fed sorgen für gedämpfte Stimmung an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Donnerstag knapp im Plus bei 39.808 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 trat mit 5247 Zählern mehr oder weniger auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 16.371 Punkte nach.