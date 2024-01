Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street nach Konjunkturdaten leicht im Plus

Boeing: Nach dem Zwischenfall mit einer Boeing-Maschine, bei der im Flug ein Rumpfteil herausbrach, verschärft die US-Luftfahrtbehörde FAA die Aufsicht bei dem Flugzeugbauer. Die FAA wird die Produktion des betroffenen Typs 737-8 Max inklusive der Zulieferer einer Überprüfung unterziehen. Auch werde man möglichen Sicherheitsrisiken in der Arbeitsaufteilung nachgehen, teilte die Behörde am Freitag mit. Am Vortag hatte die FAA Ermittlungen gegen den Konzern bekanntgegeben. Die Papiere verlieren rund drei Prozent.