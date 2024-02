Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street nach neuen Tech-Zahlen fester

„Während Apple wegen des schwachen Geschäfts in China fast schon erwartbar enttäuschte, konnten die Facebook-Mutter Meta und der Onlinehändler Amazon Traum-Bilanzen mit Gewinnen weit über den Erwartungen vorlegen“, sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst vom Broker CMC Markets. Die Apple-Titel gaben knapp drei Prozent nach. Meta sprangen dagegen um 17 Prozent in die Höhe und waren mit rund 464 Dollar so teuer wie nie. Die Papiere von Amazon kletterten um gut sieben Prozent.