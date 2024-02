Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street nach US-Jobdaten fester

Eine positive Überraschung bei den Konjunkturdaten hat den Ausverkauf an der Wall Street vorerst gestoppt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Donnerstag knapp im Plus bei 38.175 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,3 Prozent auf 4861 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,6 Prozent auf 15.254 Punkte.