Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street nach US-Jobdaten im Minus – Rivian-Aktie rutscht 15 Prozent ab

Die Währungshüter versuchen, mit Zinserhöhungen die Inflation zu bekämpfen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. „Nach dem kompletten Datensatz aus dieser Woche sollte dann die morgige Reaktion der Renditen am Anleihemarkt darüber entscheiden, ob die Börse in der Lage ist, ein stabiles Fundament zumindest für eine Jahresend-Erholung in den kommenden Wochen zu bauen oder ob der Crash-Monat Oktober seinem Namen gerecht wird“, sagte Jürgen Molnar, Analyst vom Broker RoboMarkets.