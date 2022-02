Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall-Street-Rally verliert Schwung – AT&T im Minus

A&T: Zu den Verlierern am US-Aktienmarkt zählte AT&T mit einem Minus von gut fünf Prozent. Der Telekom-Konzern spaltet im Rahmen eines 43 Milliarden Dollar schweren Deals seine Mediensparte WarnerMedia, zu der der Nachrichtenkanal CNN und der Pay-TV-Sender HBO zählen, ab und fusioniert sie mit dem TV-Konzern Discovery. Mit dem Geschäft will AT&T seinen Schuldenberg reduzieren. Vor diesem Hintergrund wird außerdem die Dividende halbiert. Discovery-Titel gaben 7,2 Prozent nach.