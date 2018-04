Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street rutscht ins Minus

New YorkDie US-Börsen haben am Mittwoch in keine klare Richtung tendiert. Nach anfänglichen Gewinnen gaben die Leitindizes schnell nach, doch die Bewegungen hielten sich in Grenzen – in beide Richtungen. Die Ergebnisse der börsennotierten Konzerne können sich sehen lassen, die Berichte zeugen von sprudelnden Unternehmensgewinnen. Doch das allein reichte nicht für das dritte Kursplus in Folge.