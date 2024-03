Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street sackt nach US-Preisdaten ab

Under Armour: Beim Sportartikel-Hersteller Under Armour kehrt Gründer Kevin Plank nach gut vier Jahren auf den Chefposten zurück. Die Papiere verlieren rund zwölf Prozent. Der 51-Jährige werde zum 1. April wieder die Führung übernehmen, teilte Under Armour am Mittwoch mit. Plank war im Herbst 2019 an die Spitze des Verwaltungsrates gewechselt. Zuvor hatte es negative Medienberichte über die Unternehmenskultur bei Under Armour gegeben. So schrieb das „Wall Street Journal“ unter anderem, dass Plank und andere Manager Sportler und Mitarbeiter in Stripclubs ausgeführt hätten.