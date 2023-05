Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street schließt deutlich im Plus – Starke Apple-Zahlen stützen Handel

Ein Medienbericht über einen möglichen Verkauf der Western Alliance, den das Geldhaus dementiert hat, hatte die Aktie am Donnerstag um 30 Prozent ins Minus gedrückt. Vorher war die Rivalin Pacwest in die Krise gerutscht. Im Gespräch mit Investoren sucht sie nach strategischen Auswegen und will damit offenbar dem Schicksal der in einem Notverkauf an JP Morgan gegangenen First Republic entgehen.