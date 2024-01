Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street startet 2024 im Minus – Tech-Titel unter Druck

Tesla: Der US-Elektroautopionier hat sein Auslieferungsziel im vergangenen Jahr erreicht. Im vierten Quartal gingen 484.507 Autos an die Endkunden, wie Tesla am Dienstag mitteilte. Damit lieferte das Unternehmen im gesamten Jahr knapp 1,81 Millionen Autos aus, was ein Plus von rund 38 Prozent zum Vorjahr war. Angepeilt hatte Tesla-Chef Elon Musk rund 1,8 Millionen Fahrzeuge. Die Papiere gewinnen leicht um 0,5 Prozent.