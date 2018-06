Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street startet im Minus - Apple belastet

New YorkKursverluste des Index-Schwergewichts Apple haben der Wall Street zum Wochenschluss zugesetzt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verlor zur Eröffnung am Freitag 0,1 Prozent. Der technologielastige Nasdaq, der am Donnerstag ein zwischenzeitlich ein Rekordhoch markiert hatte, gab 0,4 Prozent nach.