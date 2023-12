Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street startet mit Gewinnen – Nike verliert elf Prozent

Nike: Der weltgrößte Sportartikelhersteller äußerte sich wegen eines mauen Großhandelsgeschäfts in Nordamerika und der schleppenden Erholung in China vorsichtiger für das zweite Halbjahr. In den kommenden drei Jahren will Nike zehn Milliarden US-Dollar an Kosten einsparen. Für die Papiere geht es am Freitag 11 Prozent bergab. Hierzulande ließen die Anleger nach den Nike-Zahlen Adidas und Puma fallen. Die Titel verloren jeweils knapp sechs Prozent.