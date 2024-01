Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street startet nach Intel-Zahlen im Minus

Levi Strauss: Die Aktien des Jeansherstellers fielen im vorbörslichen Handel um fast 2 Prozent, nachdem das Unternehmen am Donnerstag einen schwächer als erwarteten Umsatz für das vierte Quartal gemeldet hatte. Levi Strauss kündigte außerdem Pläne an, zehn bis 15 Prozent seiner weltweiten Belegschaft zu entlassen, da das Unternehmen in diesem Jahr schwächere Umsätze erwartet.