Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street steigt zur Eröffnung

Die Regierung in Peking will noch im August einen neuen Anlauf zur Beilegung der Meinungsverschiedenheiten nehmen. „Jede Hoffnung auf eine Art Einigung würde die Furcht vor einem Handelskrieg vertreiben“, sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt des Vermögensberaters Spartan. Ermutigende Firmenbilanzen hoben die Stimmung an den US-Börsen zusätzlich.