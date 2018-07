Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street tritt zur Eröffnung auf der Stelle

New YorkDer Dow Jones kletterte um 0,1 Prozent auf 25.045 Punkte. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite traten ebenfalls auf der Stelle. Viele wollten mögliche Ergebnisse des Gipfels von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin abwarten. „Sollten sich die Beziehungen zwischen Trump und Putin weiter verbessern, könnte das die Beziehungen der USA zur EU weiter abkühlen“, sagte Marktanalyst Naeem Aslam vom Handelshaus Think Markets. Die US-Einzelhandelszahlen fielen in etwa wie erwartet aus und bewegten die Kurse kaum.