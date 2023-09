Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street trotz schwacher Konjunkturdaten im Plus – Börsengang von Arm treibt Chip-Aktien an

Die US-Erzeugerpreise, die als Frühindikator für die Entwicklung der Inflation gelten, stiegen im August schneller als erwartet an. Die Fed veruscht, mit Zinserhöhungen die Teuerungsrate zu dämpfen. „Die Anleger nehmen die Zahlen gelassen hin, weil sie wissen, dass diese größtenteils auf einen Anstieg bei Energie und Gas zurückzuführen sind“, kommentierte Greg Bassuk, Konzernchef beim Vermögensverwalter AXS in New York.