Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street vor Fed-Protokoll im Plus – Salesforce-Entlassungswelle beflügelt Aktienkurs

Der US-Konzern GE hat die Abspaltung seiner Gesundheitssparte unter Dach und Fach gebracht. Die Aktien von GE HealthCare starten am Mittwoch als selbstständiges Unternehmen den Handel an der Nasdaq. Die Titel der Konzerngruppe, die nach wie vor unter GE an der Wall Street gelistet ist, lagen 1,1 Prozent höher. GE wird voraussichtlich 19,9 Prozent der Stammaktien von GE Healtcare halten. Der Traditionskonzern will bis 2024 noch weitere Unternehmensteile abspalten.