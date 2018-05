Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street wartet auf Trumps Entscheidung zum Iran-Deal

New York Vor der Erklärung von US-Präsident Donald Trump zur Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran haben sich die Anleger an der Wall Street zurückgehalten. Der Dow Jones gab am Nachmittag mitteleuropäischer 0,2 Prozent nach auf 24.311 Punkte, der S&P 500 verlor ebenfalls 0,2 Prozent, die Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,3 Prozent.