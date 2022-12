Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street zum Jahresende erneut unter Druck

Tesla: „Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Verrücktheit der Aktienmärkte irritieren“, schrieb Musk in einer E-Mail an die Beschäftigten. Die Papiere des Elektrobauers stiegen daraufhin am Donnerstag um acht Prozent an. Am Freitag liegen die Papiere 1,1 Prozent im Minus. Mit einem Jahresminus von fast zwei Drittel ist den Papieren der Status als einer der größten Verlierer im Nasdaq 100 sicher.