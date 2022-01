Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wetten auf US-Zinswende setzen der Wall Street zu – Technologiewerte rutschen erneut ab

Die nahende Zinswende in den USA schlägt Anleger an der Wall Street in die Flucht. Vor allem Technologiewerte gaben zum Wochenstart weiter nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel zum Handelsauftakt knapp zwei Prozent auf 14.681 Punkte und setzte damit seine Verlustserie im neuen Jahr fort. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 büßten jeweils rund ein Prozent auf 35.985 und 4625 Zähler ein.