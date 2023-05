Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Zins- und Schuldensorgen bremsen Wall Street – KI-Einfluss lässt Chegg-Aktien abstürzen

Investoren rätseln, wie es mit den Zinsen weitergeht. Die meisten von Reuters befragten Marktteilnehmer rechneten mit einer weiteren Leitzinsanhebung in den USA um 25 Basispunkte und einer anschließenden Zinspause. Einige Investoren hoffen Börsianern zufolge aber auch auf Senkungen noch in diesem Jahr, was die Fed allerdings bislang nicht andeutet.