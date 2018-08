Dow Jones, S&P, Nasdaq: Handelsstreit bremst Wall Street aus

Anleger hielten sich Händlern zufolge auch wegen des bevorstehenden langen Wochenendes zurück: Am Montag bleibt die Börse wegen des Feiertages Labour Day geschlossen. Größter Dow-Gewinner waren mit einem Plus von 1,3 Prozent die Aktien von Apple. Es wird erwartet, dass der US-Technologiekonzern seine neuen iPhones am 12. September vorstellt. Für Gesprächsstoff sorgte der Einstieg von Coca Cola in den heiß umkämpften Kaffeemarkt.