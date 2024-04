Dow Jones, S&P, Nasdaq: Steigende US-Renditen begrenzen Gewinne an der Wall Street

Nach dem zuletzt starken US-Arbeitsmarktbericht sind die Anleger an der Wall Street verhalten optimistisch in die Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte sowie der breiter gefasste S&P 500 steigen am Montag zur Eröffnung jeweils um knapp 0,1 Prozent auf 38.923 beziehungsweise 5209 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zieht um 0,2 Prozent auf 16.283 Punkte an.