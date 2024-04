Dow Jones, S&P, Nasdaq: US-Börsen erholen sich dank Chip-Aktien

Weniger erfreulich sind für Anleger die Äußerungen von US-Notenbanker John Williams. Die Fed sei nicht auf einen Weg Richtung Zinswende festgelegt, des Fed-Bezirks New York am Donnerstag auf einer Wirtschaftskonferenz in Washington. Wenn es die Datenlage erfordere, seien auch Erhöhungen möglich. Die Fed sei angesichts der starken Wirtschaft nicht in Eile, das Leitzinsniveau zu senken. Er erwarte gleichwohl, dass es letztlich sinken werde.