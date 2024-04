Dow Jones, S&P, Nasdaq: US-Börsen legen zu – Tesla und Trump Media im Minus

Die Kunden der US-Einzelhändler zeigten sich im März trotz der hartnäckig hohen Inflation in Kauflaune. Der Umsatz der Geschäfte stieg um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten hingegen nur mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs von 0,9 Prozent im Februar.