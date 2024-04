Dow Jones, S&P, Nasdaq: US-Börsen starten dank starker Bankbilanzen kaum verändert

Die US-Wirtschaft zeigt trotz anhaltend hoher Zinsen und Inflation kaum Anzeichen von Schwäche. Nach dem Einzelhandelsumsatz wuchs im März auch die Produktion robust. Die gesamte Fertigung von Industrie, Versorgern und Bergbau wuchs um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Dienstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit einem Plus in dieser Größenordnung gerechnet.