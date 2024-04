Die gegenseitigen Attacken von Iran und Israel und die schwindende Hoffnung auf eine baldige Zinswende hatten die US-Börsen in der vergangenen Woche noch stark unter Druck gesetzt. Der S&P 500 hat die vergangenen sechs Handelstage allesamt im Minus geschlossen. Der Index hat am vergangenen Freitag außerdem die dritte Woche in Folge mit einem Minus abgeschlossen. Bei der Technologiebörse Nasdaq sind es sogar vier Wochen in Folge. Einzig der Dow-Jones verzeichnete in der vergangenen Woche ein leichtes Plus.