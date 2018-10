Dow Jones, S&P, Nasdaq Wall Street setzt Erholungskurs zu Handelsbeginn fort

Unterstützt wurde die freundliche Eröffnungstendenz zur Wochenmitte auch von guten Konjunkturdaten. So lag die Zahl der neuen Stellen in der Privatwirtschaft im Oktober mit 227.000 deutlich höher als mit 189.000 erwartet. Das sei für die am Freitag anstehenden amtlichen US-Arbeitsmarktdaten ein gutes Omen, sagte ein Händler. Ansonsten stehe die Wall Street aber im Schatten der US-Kongresswahlen in der nächsten Woche.