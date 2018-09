Dow Jones, S&P, Nasdaq Wall Street startet im Minus

New YorkDer Zollstreit zwischen den USA und China hat zum Wochenbeginn den Anlegern an der Wall Street die Kauflaune verdorben. Der Dow Jones und der S&P 500 gaben je etwa 0,2 Prozent auf 26.683 beziehungsweise 2923 Punkte nach. Der Nasdaq-Composite-Index verlor 0,6 Prozent. Am Freitag hatten Dow Jones und S&P 500 noch zeitweise neue Bestmarken erreicht.