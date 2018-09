Dow Jones, S&P, Nasdaq Wall Street startet stärker – Praxair legt zu

New YorkDie Anleger an den US-Börsen haben die Handelssorgen zur Wochenmitte beiseitegeschoben. Den schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China haben Investoren weiter im Blick. Es herrscht Erleichterung, dass US-Präsident Donald Trump chinesische Importe nicht wie erwartet mit Strafzöllen in Höhe von 25 Prozent belegte, sondern zunächst nur mit einer zehnprozentigen Abgabe. Dennoch rechnen Analysten damit, dass die USA auf die von Peking angekündigten Gegenzölle auf US-Importe wohl mit zusätzlichen Strafabgaben reagieren werden: