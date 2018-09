Dow Jones, S&P, Nasdaq Wall Street vor Fed-Entscheid uneinheitlich

New YorkDie Wall Street ist am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. Vor der Entscheidung der US-Notenbank Fed hielten sich die Anleger bedeckt. Überwiegend wurde mit einer Zinserhöhung auf die neue Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent gerechnet. Spannender sei die Frage, wie es danach weitergehe, sagten Händler.