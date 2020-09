Dow Jones, S&P500, Nasdaq: US-Börsen vor TV-Duell zwischen Trump und Biden verhalten

Vor der ersten Fernsehdebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden halten Anleger an der Wall Street die Füße still. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel am Dienstag 0,1 Prozent auf 27.558 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 ging ebenso wie der Index der Technologiebörse Nasdaq fast unverändert mit 3350 und 11.117 Punkten in den Handel.