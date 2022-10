Dow, S&P 500, Nasdaq: Erzeugerpreise bremsen Erholung an der Wall Street

El Pollo Loco: Die Ankündigung einer Sonderdividende und eines Aktienrückkaufs beschert El Pollo Loco den größten Kurssprung seit zweieinhalb Jahren. Die Aktien der Restaurant-Kette steigen an der Wall Street um fast 18 Prozent auf ein Vier-Monats-Hoch 10,70 Dollar. Das Unternehmen will 1,50 Dollar je Aktie an seine Eigner ausschütten und eigene Papiere im Volumen von 20 Millionen Dollar zurückkaufen. Dies zeige die Zuversicht des Managements in die Geschäftsentwicklung, kommentiert Analyst Andy Barish von der Investmentbank Jefferies.