Dow, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen starten nach Thanksgiving langsam

"Dies sollte zwar etwas Platz in ihren Lagern schaffen, aber es wird nicht unbedingt gut für ihre Gewinnmargen sein, da die Verbraucher unter erheblichem finanziellem Druck stehen und die einzige Möglichkeit, sie dazu zu bringen, ihre Ausgaben aufrechtzuerhalten, darin besteht, die Preise massiv zu senken." Target, Macy's und Best Buy hatten im November und Dezember vor noch mehr Rabatten als in den beiden vorangegangenen Jahren gewarnt.