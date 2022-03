Dow, S&P 500, Nasdaq: Wall Street schwunglos – Tech-Werte schwächer

Cannabis-Aktien: Die Aussicht auf eine landesweite Legalisierung von Marihuana in den USA macht Cannabis-Werte attraktiv. Die an der Wall Street notierten Aktien von Sundial, Tilray, Hexo und Cronos steigen um bis zu 17 Prozent. Einem Medienbericht zufolge soll das US-Repräsentantenhaus in den kommenden Tagen über ein entsprechendes Gesetz abstimmen.