Dräger reißt’s raus Das geimpfte Depot geht mit zehn Prozent plus in die Osterpause

Fast sieben Wochen ist es nun her, dass der Ausbruch des Coronavirus in Italien bekannt wurde. Seither versuchen die europäischen Staaten alles, um die Ausbreitung zu verlangsamen; gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben wurden weitgehend stillgelegt. Inzwischen zeigen die Maßnahmen Erfolge. In Italien, Spanien oder Deutschland etwa sind die Zahlen der bestätigten Neuinfektionen pro Tag nach Daten der Johns-Hopkins-Universität inzwischen deutlich rückläufig. Während sich also auf der medizinischen Seite die ersten positiven Zeichen bemerkbar machen, kommen auch die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Maßnahmen zum Vorschein.