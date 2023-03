Drohende Rezession Insider wetten auf eine Fed-Zinssenkung wegen der Bankenkrise

US-Finanzministerin Janet Yellen berief am Freitagmorgen die Chefs der obersten US-Finanzaufsichtsbehörden zu einer zuvor nicht geplanten Sitzung des Financial Stability Oversight Council ein. „Wir glauben, dass dies die letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus gewesen sein könnte“, sagte Kelsey Berro, eine Portfoliomanagerin für festverzinsliche Wertpapiere bei JPMorgan Asset Management, im Bloomberg-Fernsehen. „Die 2-Jahres-Rendite zeigt uns genau das.“



Der Abstand zwischen den Renditen 5- und 30-jähriger US-Staatsanleihen stieg auf ein Jahreshoch von 37,4 Basispunkten, wobei die Versteilerung ein Zeichen dafür ist, dass die Anleger erwarten, dass die Fed bald zu einer Zinssenkung übergehen wird. Der Abstand zwischen 2- und 10-jährigen Treasury-Renditen, der seit Juli durchgehend invertiert ist, hat sich ebenfalls stark vergrößert. Die zweijährigen Renditen übersteigen die 10-jährigen Renditen um etwa 35 Basispunkte, verglichen mit 111 Basispunkten am 8. März — dem Extremwert in diesem Inversionszyklus.