DSW-Studie: Das sind die größten Kapitalvernichter der Börse

Trotz der guten Weltkonjunktur – der Internationale Währungsfonds rechnet in diesem Jahr mit einem Plus von 3,9 Prozent – hält der Druck auf die Aktien an. Zuletzt ließen Inflationsängste aus den USA die Börsenbarometer Anfang Februar gehörig taumeln. Die Schwankungen sind an die Märkte zurückgekehrt.