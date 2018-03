Durch Rohrbruch: Wasserschaden bei Deutscher Börse

FrankfurtBei der Deutschen Börse hat es am Mittwoch einen Wassereinbruch gegeben. Börsen-Moderator Markus Gürne twitterte: „Wassereinbruch an der Börse hat unser Set auf der Galerie und andere überflutet. Jetzt versuchen unsere MacGyvers aus der Regie und dem Sender den Schaden zu sichten und zu retten, was geht. So bin ich zwar sicher, heute werde ich Börse vor acht senden – nur wie?“.