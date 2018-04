Ein Euro erstmals mehr als 5 Lira wert: Türkische Lira fällt auf Rekordtief

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87088 (0,87295) britische Pfund, 131,66 (131,32) japanische Yen und 1,1790 (1,1798) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete im freien Handel am Nachmittag 1332,66 Dollar - 28 Cent weniger als am Freitag. Gefixt wurde die Feinunze Gold zuletzt in London am Freitag mit 1331,20 (Vortag: 1327,70) Dollar.